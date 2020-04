Koroonaviirusse nakatanuid on rohkem Paides ja Türil

Siemann ütles, et kui nakatunuid oli maakonnas üheksa, siis registri andmeil elas neist neli Türi vallas, neli Paide linnas ja üks Järva vallas.

Siemann rõhutas, et need on rahvastikuregistri andmed, kuid tegelikult võib mõni Türi valda sisse kirjutanud inimene elada mõnes teises omavalitsuses ja vastupidi. (JT)