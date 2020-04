ETV viib tele vahendusel külla kodudesse üle Eesti

Kaheosaline erisaade “Mis teie kodus uudist?” on värviline, soe ja meeleolukas galerii eestlaste tegemisest praeguses eriolukorras. Oma kodu uksed avavad inimesed erinevatest Eesti nurkadest, kes ETV üleskutse peale saata koduvideoid suure leidlikkusega kaasa tulid.

“Me elame praegu olukorras, kus kodus püsimisest on saanud igaühe kohustus ja parim viis enda tervise hoidmiseks. Nii juba terve kuu. See tõigi meid mõttele uurida, kuidas Eesti kodudes elatakse ja mida tehakse. See tõesti ongi kõikide eestlaste saade,” kinnitab saate üks autoritest Karmel Killandi, et tegemist on südamliku ja meeldejääva kroonikaga ühest täiesti teistmoodi kevadest.

Ekraanile jõuavad argised ja lustakad lood praegusest ajast ning tuttavaks saab inimestega, kelle annetest seni teadsid vähesed. Näiteks laekus saatele video prouast, kelle oskuste varamusse kuulub pillimäng, drooni lennutamine ja kodus videote monteerimine. Oma videolood on teele pannud ka mitmed pered koos laste viguritega. Samuti selgub, et eestlased on üks suur tantsurahvas, kes ka keerulisel ajal tantsust ei loobu.

Tele vahendusel minnakse külla ka paljudele tuntud inimestele ja nii näeb, kuidas elavad praegu näiteks Üllar Saaremäe, Lenna, Baruto, Anni ja Tomi Rahula, Inger või Elina Nechayeva. Reede õhtusse sobivalt kõlab saates ka muusika, sest täiesti uued ja kodused videod on Eesti Laulu finaalis kõlanud lugudele teinud Traffic ja Jaagup Tuisk. Juba järgmisel reedel viib ETV külla aga Kihnu saarele külla Kihnu Virvele.

Et erisaade tõepoolest valmib kõikide vaatajatega koos, annab ETV võimaluse otse-eetris lähedastele ka tervitusi saata. Oma tervituse saab teele panna aadressil kodus@err.ee ja saate jooksul ilmub see ka ETV ekraanile.