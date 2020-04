Kersti Sarapuu: Riigi abipakett pakub kriisiajal leevendust

Hädavajalikud toetusmeetmed

Toetusmeetmeid ootavad täna kõik – ettevõtjad, tööandjad ning inimesed. Valitsus on selleks koostanud lisaeelarve, mille kogumaht on ligikaudu 2,6 miljonit eurot. Sellest 500 miljonit on mõeldud käibelaenuks, mida hakatakse ettevõtetele jagama Kredexi kaudu. Paljud ettevõtted on pidanud oma tegevust koomale tõmbama ja koos sellega teinud raskeid otsuseid ka töötajaskonna jaoks. Et muudatused ei oleks nii valusad, suunatakse 250 miljoni euro eest lisavahendeid töötuskindlustushüvitiseks.

Kuna Eestimaa inimestel seisavad ees rasked ajad, otsustas valitsuskoalitsioon lisada meetmete paketti aktsiisilangetused diislikütusele, elektrienergiale ja maagaasile. Paljudele opositsioonipoliitikutele pole see aga meeltmööda, leides koguni, et kriisi varjus viiakse ellu valimislubadusi. Julgen väita, et valitsuse esimene prioriteet on pakkuda Eesti inimestele tuge ning ainult vastasleeri esindajad võivad tulla selle peale, et ühe või teise otsusega soovitakse korjata poliitilisi plusspunkte. Kütuse hind mõjutab paljude teenuste hinda, kui kalliks osutub toidukorv või kui kulukaks kujuneb laste trennis käimine. Pärast laastavat kriisi pole elu enam endine ning ka aktsiisimäärad tuleb viia inimeste rahakotiga vastavusse.

Lisaeelarves on tähelepanu pööratud ka kohalikele omavalitsustele. Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas, et linnadele ja valdadele jäetakse kriisiajal alles seni kokkulepitud tulubaas. Samuti on kohalikele omavalitsustele ette nähtud 30 miljonit eurot viiruse leviku tõkestamisega kaasnevate kulude katmiseks ning sama palju suunatakse lisaraha kohalike teede hoidu. Lisaks on 100 miljonit eurot planeeritud Kredex korterelamute rekonstrueerimiseks, mis eelkõige mõeldud olemasolevate toetuste elluviimiseks ja uute meetmete käiku andmiseks. Samuti toetatakse maaettevõtlust läbi Maaelu Edendamise Sihtasutuse laenude 200 miljoni euro ulatuses. Need on vajalikud investeeringud ja tagavad, et maaelu väljaspool tõmbekeskusi ei hääbuks, nagu juhtus eelmise kriisiga.