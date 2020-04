Toidupanga toetamiseks loodud Headusering käivitus 25 000-eurose algkapitaliga

Projektiga on kavas kaasata ettevõtteid ja teisi suuremaid annetajaid Toidupanka rahaliselt aitama. Headuseringi käivitaja on ettevõtja Sonny Aswani heategevusfond Padma Devi Foundation MTÜ, mis eraldas Toidupanga toetuseks 25 000 eurot, ning projekti üks partner on Suurbritannia suursaadik Eestis Theresa Bubbear.

„Toidupank on aastaid teinud erakordset tööd, aidates ja varustades toiduga puudustkannatavaid inimesi ning suurt tuge on selles osutanud vabatahtlikud ning eraisikud ja organisatsioonid, kes on aidanud toidu ja rahaga. Siiski vajab pandeemia tekitatud olukord Toidupangalt veelgi suuremaid pingutusi. Et annetuste vool ei katkeks ning Toidupank saaks tuge suhtluses annetajatega, käivitasimegi MTÜ poolt Headuseringi,“ teatas Padma Devi Foundation MTÜ juhatuse liige Indrek Kaing.