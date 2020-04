Kevad laseb end oodata: lähipäevil võib veel lund sadada

Teisipäeval loode poolt alates taevas selgineb ja põhiliselt on ilm sajuta. Üksnes Lõuna-Eestis võib veidi vihma poetada. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest ja on öösel nõrk, päeval on Soome lahe ääres pisut tugevam ning pöördub siin läänekaarde. Õhutemperatuur on öösel 0...+5 °C. Päeval jõuab veidi soojemat õhku ja termomeetrinäidud tõusevad +8...+13 °C-ni.