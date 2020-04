Tellijale

Paide linnapea Priit Värk ütles, et täna on uksed lahti sotsiaalosakonna klientidele. Muid asjatoimetusi saab jätkuvalt tema ainult elektrooniliselt.

Ta rõhutas, et, et maja on avatud neile, kes ei saa sotsiaalosakonnaga telefoni või e-kirja teel asju ajada.