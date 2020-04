Kas maailm ikka muutub?

Iga suurema ja väiksema kriisi ajal ilmuvad välja tegelased, kes kuulutavad, et maailm pole enam endine. Kuigi riigijuhid toonitavad, et praegu on tähtis hoida ennast ja lähedasi viiruse eest ning mitte paanikat külvata, siis jutud muutustest tekitavad kindlasti paljudes kõhedust.