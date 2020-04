Lauri Läänemets: Töötasu hüvitise meetme perioodi tuleb pikendada sügiseni

Kriisimeetmena loodud palgatoetuse senine maht 250 miljonit vähendab reserve kolmandiku võrra, mis tähendab, et kui töötuse määr tõuseb 13,8% (töötute arv ca 95 000) ja seniseid tööturu teenuseid ei muudeta, jätkub raha 2022. aasta sügiseni, millest peaks praeguse kriisi üleelamiseks piisama. Ehk Töötukassa reservist rohkem palgatoetuse maksmiseks raha pole võimalik võtta, vastasel juhul ammenduks Töötukassa võimekus järgmise aasta suve lõpuks.

Töötasu hüvitise maksmise senine periood on märts- mai 2020 ja seda makstakse kahe kuu eest. Töötukassa nõukogu arvutuste kohaselt taotletakse ühes kuus hüvitist kuni 100 miljonit eurot, erandiks märts, mille alguses inimesed veel tööd tegid ja ettevõtted palga maksmiseks piisavalt reserve omasid.

Tööandjate Keskliidu hinnangul jõuab kriisi mõju ehituse-, IT- ja tööstussektorisse hiljem, sügiseks. Samuti on näha, et eriolukord ei lõppe mai alguses nagu toetusmeetme väljatöötamisel esialgselt hinnati ning isegi kui mõnes sektoris piirangud kaovad, ei pruugi ettevõtlustegevus seal kohe taastuda, nagu näiteks toitlustusasutused.