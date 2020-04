Väätsa Prügila maksab omanikele dividende

Väätsa prügila nõukogu esimees Rait Pihelgas ütles, et esmakordselt tegi nõukogu ettepaneku üldkoosolekule maksta omanikele dividende. "Väätsa prügila on tugevdanud enda positsiooni jäätmekäitlusturul ja valitud lühiajaline tegevusstrateegia on ennast õigustanud. Lõppladestuse mahtude vähendamine ei ole tulubaasi oluliselt mõjutanud ja seeläbi on esmakordne omanikutulu väljamakse märgilise tähtsusega. Seniste tegevuste ümberstruktureerimisega soovib Väätsa prügila tulevikus rohkem keskenduda uute ärisuundade arendamisele, silmas pidades ringmajanduse kontseptsiooni.“