Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäeval võeti kõigilt 14-lt Väätsa eakatekodu töötajalt koroonaproov. Teisipäeva hommikul selgus halb uudis, et ühe töötaja proov oli positiivne. Väätsa eakatekodu juhataja Tiia Mettus ütles, et kuigi uudis oli halb, siis peataolekut ei tekkinud, sest selliseks olukorraks olid nad valmistunud. Mettus selgitas, et kolmapäeval võeti proov kõigilt 36 hoolealuselt ja nende vastused selguvad neljapäevaks. Kõik töötajad, kaasa arvatud positiivse proovi andnud inimene, tundsid Mettuse ütlust mööda ennast hästi ja mingeid gripisümptomeid pole kellelgi olnud.

* Juustutootja E-Piima pikaajaline koostöö Eesti teadlastega probiootiliste bakterite arenduses on jõudnud uude järku. Harmony juustu tootmisel kasutatavat ainulaadset Tensia bakterit sisaldavad nüüd ka Nordwise toidulisandid, mida on juba mõnda aega saada Eesti apteekidest.

* Järgmisest esmaspäevast läheb Lelle–Türi raudteelõik poolteiseks kuuks kapitaalremonti ja sõitjatel tuleb selleks ajaks kolida ümber bussidesse.

* Kevad saabus suurema kärata, Türi lillelaat jääb ära, maakonna laulu- ja tantsupidu tuleb ehk sügisel ja hoopis siseruumides. Kõik kevadsügisesed üritused on kas edasi lükatud või hoopis ära jäetud. Ometi on üks ettevõtmine, mille korraldajad täistuuridel ettevalmistusi teevad. Tõsi, sügisel peetava Kurjailma festivali korraldajad hoiavad samuti hoolega silma peal uudistel, mis puudutavad eriolukorda ja sellest tulenevaid piiranguid.

* Eelmise aasta augustis kirjutas Järva Teataja, et Paidesse on peaaegu võimatu üürikorterit leida. Nüüd on seis veidi parem: aprilli seisuga on Järvamaal saada 12 üürikorterit, neist kaheksa Paides. Kinnisvaramaakler Kristel Tandre ütles, et viimase poolaasta jooksul on lisandunud investoreid, kes on otsustanud Järvamaale korteri osta just selle mõttega, et see välja üürida. Paides on sellist korterit osta märksa odavam kui Tallinnas või Tartus.

* Eriolukord on sundinud oma tööd ümber korraldama ka psühholooge. Järvamaal tegutsevad vaimutohtrid ütlevad, et kuigi seansse saab teha ka video teel, siis ei sobi see sugugi kõigile inimestele. Psühhiaatria ja psühhoteraapia keskuse Sensus kliiniline psühholoog, psühhoterapeut ja juhatuse liige Katri-Evelin Kalaus ütles, et keskus pakub praegu üle Eesti kaugvisiidi võimalust, sealhulgas Sensuse Paide kliiniku klientidele. Visiit viiakse läbi inimesele käepärasel moel Skype’i, Facetime’i, Zoomi vahendusel, telefoni teel või muul moel.