Kriisiaja kõnepost läks rahvusvaheliseks

Projekti rahvusvaheliseks nimeks on “Tell Me” ning tänaseks on telefoniliinid üles seatud lisaks Eestile ka Inglismaal, USAs, Prantsusmaal, Saksamaal, Kanadas, Brasiilias ja Kolumbias. Lähipäevil avatakse liin ka Argentiinas.

Projekti režissöör Marta Pulk ütleb, et kui Eestis liin avati ja esimesed kõned laekuma hakkasid, pöördus ta sõpradest filmitegijate poole üle maailma ning üheskoos avati sõnumite jätmise võimalus ka teistes riikides. “Ehkki erinevad riigid on nii piirangute, pandeemia kestuse kui ka haigestumiste hulga poolest väga erinevates kohtades, on inimesed üle maailma leidnud lohutava võimaluse oma kriisiaja tunded tummale telefoniliinile ära rääkida. Tühjus pärast tooni on see koht, kuhu jätta need tunded, mida mujal välja öelda ei oska,” ütleb Pulk.

Sõnumitest pannakse kokku dokumentaalfilm, mis maalib portree meie ühisest üksindusest üle maailma. Üks projekti osalistest sõnas, et praegune olukord sarnaneb mitmel moel kinole – mingil põhjusel otsustame koguneda võõraste inimestega pimedasse tuppa, pöörame oma pilgud ekraanile, et leida kosutust, ja eriti praegusel ajal ka võimalust, unustada muu maailm enese ümbert. Igaüks on üksinda, ent üheskoos usaldame me end ümbritsevat pimedust.

Ajal, mil pandeemia joonistab maha piire, on eriti oluline tunda oma ühendatust läbi kultuuri ja kunsti. Jutustada lugusid, mis ühendavad inimesi sõltumata kultuuriruumist ja võimaldavad ühiseid kogemusi. Olgu see kinoekraanil, teleris, sülearvutis või nutiseadmes – kui ekraanil süttib valgus, on meil luba rännata tunnike tunnete maastikul ja sõltumata filmist, mida vaatad, lahkuda teistsuguse inimesena.