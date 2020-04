Elektrilevi paneb südamele: kevadtöödega elektriliinide lähistel tuleb olla ettevaatlik

Tänavu on raie- või kaevetöödega põhjustatud elektrikatkestusi ligikaudu 10 000 kliendile. „Käesoleva aasta kolme kuuga on toimunud 16 riket seoses puude langetamisega liinidele ja see on põhjustanud elektrikatkestuse umbes 1900 kliendile. Kaevetöödel on maakaableid lõhutud 33 korral, mis on tekitanud katkestusi ligikaudu 8000 kliendile,“ avab statistilisi numbreid Elektrilevi võrguvarade üksuse juht Taavi Ristimäe. Ta lisab, et õnneks sel aastal veel eluohtlikke juhtumeid ei ole, kuid pea igal aastal on paraku tekkinud olukordi, kus hooletud tegutsejad on saanud elektrilöögi.