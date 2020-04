Imeline muutumine: Paides ekselnud koeranässakast sai imearmas kutsa

Piisner rääkis, et laupäeval nägi ta koera esmalt haigla ees liikumas. "Sõitsin siis kohe vabatahtliku Kadi Sariku juurde, et proovime veel korra koera kinni püüda," märkis ta.

Esimese öö veetis Mopp Paides Sirje Mihkelsoni juures. Seejärel andsid vabatahtlikud, kes aitavad Paides hooleta jäetud kasse, koera üle Tallinnas tegutsevatele koerainimestele. Praegu on ta seal ühes hoiukodus, kus võeti ette tema koledast viltkarvast vabastamine. "Pügamise järel saadetud pildid olid suisa uskumatud. Mopp on nüüd väike armas Mopi," naljatas Piisner.

Piisner teadis aga rääkida, et Mopi polnud Paides ringi hulkudes tegelikult päris kodutu. "Olen kuulnud, et politsei tegi tema hoolimatule peremehele isegi märkuse, et hoidku koer kinni. Aga vastuseks olla saanud, et las jookseb ringi ja tal ükskõik, kui koer kinni püütakse ja ära võetakse, sest siis ei pea ta krantsi toitma. Samas oli koer nii näljas ja janus, et mingist toitmisest ei saa küll juttu olla," selgitas ta.