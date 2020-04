Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Märtsi lõpp on Jaapanis turismihooaja kõrghetk, sest üle maailma soovivad inimesed külastada seda maad just siis, kui kirsid on õide puhkenud. Eeloleval nädalavahetusel ja järgimisel nädalalgi on võimalik roosat õiteilu nautida ka siinsamas – Türi tehisjärve ääres. Türi vallavalitsuse avalike suhete juht Merle Rüütel ütles, et viimastel aastatel on kirsiõite ilu käinud imetlemas palju inimesi ja ka tunduvalt kaugemalt kui kodumaakonnast. Tänavu läksid esimesed õied lahti nädala alguses ja eelseisvatel päevadel peaks roosat ilu kõige rohkem näha olema.

* Paide linnapea Priit Värgi kodust raekotta on joonlaua järgi kaks ja pool kilomeetrit. Autoga kulub meeril Prääma mõisa tagant tööle jõudmiseks mõni minut. Ometi ei ärka linnapea hommikuti kodulinnas Paides, vaid mõni meeter teisel pool omavalitsuse halduspiiri Türi vallas, kuhu ta paari aasta eest veel enne linnapeaks valimist maja soetas. Aprillil viimasel päeval hakkab Paide linnavolikogu arutama kolme Türi valla Röa küla Jõekääru tänava majaomaniku ettepanekut muuta Paide linna ja Türi valla vahelist piiri nii, et nende kodud hakkaksid edaspidi asuma Paide linnas.

* Oma Ehitaja ja Eesti võrkpalli liidu konkursi «Võrguplatsid korda!» žürii valis Järva vallas asuva Vao küla kuue sel suvel võrkpalliplatsi saaja hulka. Kohalikud inimesed ei kahtlegi, et uus plats kujuneb küla tõmbekohaks ja innustab sportima nii noori kui ka vanu. Vao külavanem Andres Pajula ütles, et vaolased esitasid taotluse konkursile juba mitmendat aastat. «Nüüd viimaks saatis meie ettevõtmist edu ja saamegi võrkpalliväljaku varustuse, et rajada külla alaline võrkpalliplats,» sõnas ta.

* Ilmselt on Aravete ja Ahula kandi inimesed viimastel päevadel märganud, et alanud on Aravete–Ahula kergliiklustee ehituse ettevalmistused. Järva valla avalike suhete peaspetsialist Maarja Kauge kinnitas Järva Teatajale, et reedel läksid tööd lahti ja on lootust, et juba jaanipäeval on tee liiklejate päralt.

* Kui märtsi lõpul ilmusid paidelase Valev Väljaotsa Facebooki lehele kirglikud ja romantikast pakatavad värsid, ei saanud tema head sõbrad ja tuttavad esiotsa aru, mis on juhtunud. Kui selgus, et üleöö tekkinud vaba aeg pani mehe armuhoroskoobist inspireerituna luuletusi kirjutama, oli elevus suur ja inimesed ootasid läbematult, millal nende tähemärk luulesse raiutakse. Valev Väljaots ütles, et poleks sellist huvi oma luuletuste vastu osanud ette aimata. «Sattusin puht juhulikult lugema Õhtulehe armuhoroskoopi ja proovisin oma naise tähtkuju Kaljukitse kohta kirjutatu luuleridadesse panna,» selgitas ta.

* Iga päev veoautorooli keerava paidelase Tõnu Ehasalu mootorrattahuvi on Järva Teataja lugejale juba tuttav. On ju ta korraldanud külgkorviga mootorrataste kokkutulekuid ja temagi kodugaraažides leidub kolmerattalisi omajagu. Küll on Ehasalu senised mootorrattad alati olnud kasutatud. Alati on ta pidanud neid ellu äratama, tänavasõiduks putitama ja tikutulega varuosi taga ajama. Ehasalu mootorrattakogu viimase täienduse puhul jääb see kõik ära. Kuigi vanust juba 28 aastat, on tegemist tehaseuue külgvankriga mootorrattaga.

* Neljapäeval tähistas Eesti kaheksandat korda veteranipäeva. 23. aprilli hommikul kell seitse tõmbas Kaitseliidu Järva maleva nooreminstruktor veebel Raimo Merilo Türi kultuurikeskuse ees masti Eesti lipu, mis lehvis 2014. aastal Afganistanis Camp Bastioni eestlastest missioonisõdurite laagris.