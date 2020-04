Eesti elanikud mõistavad piirangute vajalikkust

Aprilli keskpaigas läbiviidud küsitlusuuringu eesmärk oli välja selgitada, millised on inimeste teadmised, hoiakud ja käitumine uue koroonaviiruse levikust põhjustatud eriolukorras. „On hea meel näha, et inimesed jälgivad hoolega infokanaleid ning soovivad anda oma panust selleks, et viiruse levikut tõkestada. Hoiakud piirangute osas on toetavad - püütakse vältida kontakte teiste inimestega ja hoolitseda oma kätehügieeni eest, ent selgus ka, et üle poole inimestest on tavapärasest rohkem stressis või tunneb ärevust,“ selgitas TAI uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakonna juhataja Sigrid Vorobjov.