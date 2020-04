Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Türi vald võtab ligi kolm ja pool miljonit eurot laenu, et maksta uue põhikooli ja spordihoone ehituse eest. Kuigi pangad on kinnitanud, et tulevad raskel ajal klientidele vastu, siis esialgu ei teinud ükski pank vallale isegi pakkumist. Türi vallavalitsuse finantsjuht Aime Roosioja selgitas, et vald küsis laenupakkumist viielt pangalt: Swedbankilt, SEB-lt, LHV-lt, Coop pangalt ja Luminorilt. Pankade pakkumisi ootas Roosioja 30. märtsiks. Selleks ajaks oli ta saanud Luminorilt ja Coop pangalt teate, et nood pakkumist ei tee, teistelt pole tulnud mingit vastust.

* Sellal kui koolides ja lasteaedades on viiruse tõttu õppetöö ümber korraldatud ning ühisüritused tulevikku lükatud, ei tulnud Türi lasteaia tervishoiutöötajal Jane Reiljan-Rajasaarel mõttessegi õpetajaid ja tugikollektiivi tervisenädalast ilma jätta. Nii on lasteaias tavapäraselt kuus terviseüritust. Töötajad on saanud osa tervisliku toitumise loengust, teinud lähitutvust joogaga, pannud oma orienteerumisvõimeid proovile Türi ühisgümnaasiumi võimlas. Sügisel võtsid nad osa Paide-Türi rahvajooksust. Ent kevadise terviseürituse läbiviimiseks tuli Reiljan-Rajasaarel veidi improviseerida oludes, mis on juba paljudele teistelegi üritustele piiranguid seadnud.

* EELK Järva-Jaani Ristija Johannese kogudus loodab parlamendierakonna piirkondlikuks tegevuseks jagatud raha ja PRIA toetuse najal lähiaastatel korda teha nii kiriku trepi, aknad kui ka torni fassaadi.

* Paide kunstmuruväljakult peagi maha kooritav kate on paljudele väiksematele väljakutele või spordirajatistele väärtuslik taaskasutusmaterjal. Kümnendik jalgpallurite tallatud muruvaibast on juba jaos, kuid suurem osa ootab veel uusi kasutajaid. Paide spordikeskuse juhatuse liige Erich Petrovits ütles, et piltlikult öeldes jagavad nad praegu veel laskmata karu nahka, sest kunstmuru pole koorima hakatud. «Pole siiski enam kahtlust, et seda peagi tehakse,» lisas ta.

* Paide muusika- ja teatrimaja üleskutset saata haikusid järgis üllatavalt palju inimesi. Ootuspäraselt kasutati nende kirjutamisel kõige rohkem sõna «kevad», mis ongi haikudele iseloomulik. Sel nädalal ilmuvad maja töötajate lemmikhaikud Paide teatri näitlejate esituses ka internetti.