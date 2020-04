Projekt viis jalgpalli tuhandete lasteni

Möödunud aasta septembris alanud kooliprojekti kuues hooaeg pidi kestma juunini, kuid koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra tõttu jäid viimased külastused märtsikuusse. „Koolid on alates eriolukorra algusest suletud ning praegusel hetkel me ei tea, kas ja millal oma tavapärase tegevusega jätkatakse. Isegi kui koolid selle õppeaasta sees avatakse, on nende fookuses õppetöö ja selle korraldamine. Seega otsustasime selleks õppeaastaks külastustele joone alla tõmmata,” sõnas rahvajalgpalli osakonna juhataja, aegu tagasi ka Paide linnameeskonna ridades mänginud Teet Allas.