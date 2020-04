Põllumajandustootja asendusteenust saavad sel aastal kasutada ka taimekasvatajad

Maaeluminister Arvo Alleri sõnul on muudatus tingitud COVID-19 kriisist ning selle eesmärk on tagada toidu tootmise jätkumine ja seeläbi Eestis toiduvarustuskindlus. „Aprill ja mai on taimekasvatuses tipphooaeg ning kui kevadisel maaharimisel ja külvil tekib takistusi, võib sel olla pikaajaline negatiivne mõju toidutootmisele,” sõnas Aller.