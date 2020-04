Linnameeskonna klubipere täienes

Paide linnameeskonna spordidirektor Gert Kams lisas, et neil on väga hea meel, et kõik Paide noored jalgpallurid saavad edaspidi koos harjutada ja võistelda ning et nende suur treeningkeskus muutub seeläbi veelgi tugevamaks. „Veiko vedas oma treeninggruppe aastaid põhitöö kõrvalt ja saab nüüd täielikult pühenduda treeneriametile.“