Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd ütles, et kuigi üldpilt on Järvamaal rahulik ja ka telekommunikatsioonifirmade liikumisanalüüsi andmed näitavad, et maakonna inimesed on üsna korralikud kodus püsijad, tuleb siiski ette erandeid. «Mõni 2 + 2 reeglit eiranud noor on tõepoolest ka Järvamaal ettekirjutuse saanud,» sõnas ta. Söörd ütles, et esmalt teevad politseinikud reegli rikkujatele suulise hoiatuse. «Hoiatusi on tulnud teha igas vanuses inimestele, sest ka täiskasvanud unustavad end mõnikord parklas liiga lähestikku lobisema ning eakad liiguvad ringi nõutud vahemaad mitte hoides,» lausus ta.