Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaa haigla on alustanud plaanilist ravitööd, kuid millal taastub haiglas koroonaviiruse-eelne töö, seda ei oska veel keegi öelda. Järvamaa haigla peaarst Andres Müürsepp sõnas, et ravitöö taastamisel tuleb silmas pidada ennekõike nii patsientide kui ka töötajate ohutust. Müürsepp toonitas, et haiglasse tasub tulla üksnes neil, kellega on vastuvõtuaeg kokku lepitud. Info saamiseks ja registreerimiseks tuleb registratuuri helistada või edaspidi kasutada digiregistratuuri. «Lootus kohe arsti vastuvõtule pääseda on siiski praegu väike,» märkis ta.