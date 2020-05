Eesti kirjastus annab välja Šotimaal elavase järvalase debüütraamatu

Raamatu pealkiri on „#õnnelikteekond #becominghappy“ ja nagu pealkirjast aimata võib, on tegemist kakskeelse raamatuga – tekstid on eesti ja inglise keeles.

Birgit Itse selgitas, et alustas nende mõtiskluste kirja panemist eelmise aasta maikuus Instagramis ja esialgu oli tegemist privaatse kontoga. "Raamatu pealkiri on märksõna, mis kõiki neid postitusi ühendab,“ sõnas ta.

Nagu Instagrami kontol, on ka kinkeraamatu tekstid kui ka pildid Itse enda tehtud. „Pildid ja tekstid on omavahel seotud, aga tegemist pole siiski üks-ühele Instagramist kopeeritud teosega,“ täpsustas ta ning lisas, et erinevusi on nii piltide kui tekstide osas ning raamatus on ka pilte-tekste, mis veel Instagrami jõudnud pole.

Mõtte raamat välja anda võttis Itse endaga kaasa Eestist, sest esimene tagasiside oli väga julgustav. „Mulle läks väga korda see, kui öeldi, et selliseid tekste on inimestele vaja. Meelelahutuseks võib ju kõike kirjutada, aga teadmine, et kellelgi võiks mu loomingust ka päriselt kasu olla, lisas kahtlemata enesekindlust," rääkis ta.

Väljavõte ilmuvast raamatust. FOTO: Erakogu

Kokku on raamatus 84 lehekülge. Eestis tehtud fotod ongi peamiselt Järva-ja Harjumaalt, loomulikult on pilte Šotimaalt, aga ka Hispaaniast, Portugalist ning Lätist. „Mõnes mõttes juhuslikud klõpsud, samas neid hiljem vaadates tekkisid mõtted, mis nüüd ka kaante vahele on jõudnud,“ sõnas ta.

Kinkeraamatu saajana näeb Itse nii koolilõpetajaid kui ka õpetajaid, aga miks mitte ka sõpru või töökaaslasi. „See pole selline raamat, et loed läbi ja paned riiulisse. Pigem ongi see raamat, mida hoida öökapil, võtta hommikul või õhtul juhuslikust kohast lahti, ja vaadata, mis pilt ette tuleb. Sellised mõnusad minutid iseendale, et natuke mõtteid või julgust koguda,“ selgitas ta.

Väljavõte ilmuvast raamatust. FOTO: Erakogu

Erinevalt paljudest teistest võõr-või kakskeelsetest raamatutest ei ole inglisekeelsed tekstid tõlkida lastud, vaid need ongi kohe alguses inglisekeelsena kirjutatud. „Tegemist ei ole otsetõlkega, pigem on rõhk mõtte ja sõnamängude edasi andmisel,“ täpsustas Itse.

Inglisekeelsed tekstid toimetas ja tegi korrektuuri Šotimaal elav toimetaja ja korrektor Lee Ross. „Ta on ülikoolis ka lingvistikat õppinud, ja meil oli omavahel suurepärane koostöö. Mõned asjad kohendasime kultuuriruumile vastavamaks, aga üldiselt sain temalt kiita ning edaspidi olen juba julgem inglise keeles ilukirjandust kirjutama,“ lisas ta.

Raamatu annab välja Raplamaa kirjastus Rajakaar, esialgne tiraaž on 700 eksemplari ning Itse rõõmuks on sadakond sellest juba broneeritud, osaliselt Eestis, osaliselt Šotimaal. „Jah, võtan vastu ettetellimusi, sest kui mõni kool soovib näiteks oma lõpetajatele seda raamatut kinkida, siis mugavam on saata kastiga, kui see, et nad tulevad esitlusele kohapeale ostma,“ põhjendas ta.

Birgit Itse jaanuari lõpus Bennachie mäel, millel kõrgust natuke alla kilomeetri. FOTO: Erakogu

Õige pea saab ühisrahastusplatvormil Hooandja ka raamatu ilmumisele kaasa aidata. „ Enam kui kolmandik rahast on mul olemas, ma olen väga tänulik kõigile, kes kaasa aitavad,“ sõnas ta.