Lauri Läänemets: tarbijad saavad odavama elektri, kui riik jätab Tootsi tuulepargi toetusteta

„Kriis on muutnud eelnõu veelgi aktuaalsemaks – just majanduslanguse perioodil on inimeste jaoks iga kokkuhoid oluline. Tasudest loobumine mõjutab elektriarveid kordades enam kui hiljuti kriisimeetmena langetatud elektriaktsiis,“ märkis Läänemets, kes on ühtlasi riigikogu taastuvenergia toetusrühma esimees.