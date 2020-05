Algas e-PRIAs pindalatoetuste taotlemine

Toetusi on kokku ligi paarkümmend ja pindala- ning loomapõhiste toetuste maksmiseks on 2020. aasta eelarves kokku 240 miljonit eurot. Taotlusi saab e-PRIAs esitada 2.-21. maini ja pärast seda hilinenult veel 15. juunini. Palume taotluse esitada võimalikult varakult.

Eriolukorrast tulenevalt on PRIA teenindusbürood suletud kuni eriolukorra lõpuni. Eriolukorra lõppedes teenindame teenindusbüroodes ainult eelregistreeritud kliente. Enne teenindusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA veebilehel avaldatud infoga ja broneerida aeg taotluse esitamiseks.

Tanel Trell, PRIA otsetoetuste osakonna juhataja: „Vaatamata erakorralisele ajale riigis, algab uus põllutöödega tegelemise ja pindalatoetuste taotlemise aeg nagu tavaliselt ikka kevadel. PRIA teenindusbürood on küll suletud, kuid kõik taotlused saab nagu eelnevatel aastatelgi esitada läbi e-kanali e-PRIAs. Juhul kui taotlemisega seoses tekib küsimusi, siis võtke meiega ühendust, et koos vastused leida, et taotlused saaks võimalikult varakult esitatud.“