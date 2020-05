Aasta kooli konkurss ootab kooliperesid osalema

Sel aastal on märtsis alanud distantsõppe tõttu konkursi üheks võtmefookuseks digilahenduste kasutamine õppetöös. “Käesoleva õppeaasta lõpp annab veel hea võimaluse talletada distantsõppe tegevusi ja välja tuua häid praktikaid, mida ka tulevikus õppetöös kasutada. Soovime märgata ja tunnustada neid kooliperesid, kes on meie tänasest olukorrast leidnud nutikaid viise, kuidas õppetöö edukalt toimima panna ja digilahendustest on saamas pigem normaalsus kui erand,” lisas Ratas rõhutas, et ka õpilastel tuleb konkursil osalemise ettevalmistustega alustada interneti vahendusel. Kokku saada ja plaanid reaalselt ellu viia saab siis, kui koroonaviirusest tingitud piirangute leevendamisega seda lubatakse.