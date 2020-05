Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Päästeameti eelmisel aastal tehtud ettekirjutuse tõttu paigaldasid alpi­nistid maipühade nädalal Ambla Maarja kiriku tornile uue piksevarda. Eile tehtud mõõdistused andsid kinnitust, et kirik on pikselöökide eest hästi kaitstud.

* Kuldsete kätega meistrimees Urmo Enn tegi kevadpühade eel PAIde lasteaedadele kingituse. Nüüd saavad mudilased kahes mänguköögis oma kokakunstioskusi lihvida.

* Igal aastal Türi kultuurikeskuses ja valla teistes rahvamajades taidlejate osalusel korraldatav emadepäevale pühendatud kontsert jääb tänavu pidamata. Tõsi, ära jääb see tavapärasel kujul, sest lavakardinad on suletud ja saalis istekohad tühjad. Küll on võimalus saada kontserdist osa veebi teel, nii et emadel ei jää tähtsal päeval head soovid kuulmata.

* Kuigi valitsus andis loa avada laupäevast välijõusaalid, tekitas nõuete järgimise kohustus omavalitsustes nõutust ning kohe ei tormatud keelavaid linte ära korjama. Nüüd on otsustatud, et Järvamaa välijõusaalid ja terviselinnakud on sellest nädalast avatud.

* Veel enne eriolukorra väljakuulutamist tutvustas riigikontroll analüüsi, milles osutas, et kohalike omavalitsuste huvi ettevõtlust edendada tuleks järsult suurendada. Kui omavalitsused tunnetaksid otsest rahalist kasu, aitaks see omakorda kogukondadel mõista, et nii paraneb kohalik infrastruktuur ja maapiirkondadesse tekivad püsivad töökohad. Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et on suures osas riigikontrolli hinnanguga nõus. «Kohalikud omavalitsused püüavad sageli ettevõtjatele vastu tulla, sest mõistavad ettevõtluse vajalikkust, samas on kogukonnas paljude ettevõtmiste vastu umbusku ja soovimatust seda oma läheduses taluda. Kogukonna hääl jääb tavaliselt peale, kuigi see välistab paljud majanduslikult ja pikemas perspektiivis ka sotsiaalselt ja majanduslikult vajalikud ning kasulikud arengud,» lausus ta.

* Möödunud nädalal jõudis Paide psüühilise erivajadusega inimeste kodu ehitus Mündi tänavas tähtsa verstaposti – sarikapeoni. AS Hoolekandeteenused ehitab psüühilise erivajadusega inimestele kortermaju Põltsamaale, Paidesse ja Kohtla-Järvele. Majadesse tulevad elama sellest piirkonnast pärit inimesed, kes siiani on pidanud elama kodukandist eemal suurtes ühiselamu tüüpi erihooldekodudes.

* Nädalavahetusel ehitasid Lõuna-Eestis paikneva 2. jalaväebrigaadi pioneeripataljoni ajateenijad õppuse Kevadtorm kestel Järvamaal silla üle Käru jõe. Nüüd ei pea kohalikud inimesed enam kilomeetreid ringi liikuma, vaid saavad ohutult tööle minna.