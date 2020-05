RMK lõpetas üraskitõrjeks vajalikud raied ja jätkab tormikahjustuste likvideerimisega

„Teostasime tõrjetöid kõige suuremate kahjustustega puistutes, kus langetasime juba kahjustatud kuuski ja üraskite lõksu meelitamiseks ka püünispuid. Puud jätsime metsa ootama peagi talveunest ärkavate üraskite tulekut, et need seejärel juba koos üraskitega metsast ära viia,“ selgitas Tavo Uuetalu, RMK juhatuse liige.

Nimelt tuleb püünispuud metsast ära viia siis, kui üraskid on talveunest ärganuna need asustanud, ent pole jõudnud veel asustada teisi lähedalasuvaid veel terveid kuuski. Seetõttu on oluline reageerida kiiresti ja täpselt, et tabada õiget hetke, mil üraski lendlus on täies hoos ja püünispuud kahjuritega täitunud, ent uued suuremad kahjud veel tekkimata. Mullas talvitunud ürask hakkab lendlema ja puid asustama alles siis, kui pinnas on soojenenud 10 kraadini ja õhk üle 16 kraadi. Õige aja saabumisest annavad meile märku üle Eesti paiknevad RMK üraski lendluse seirejaamad.