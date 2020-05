Tänasest tihendab Elron rongide sõiduplaani

„Kuigi liikumispiirangud kehtivad endiselt, liigub inimesi praegu juba mõnevõrra rohkem kui näiteks aprilli alguses. Seetõttu ei soovinud me ka eriolukorra lõppu ära oodata ning tihendame sõiduplaani juba alates 11. maist. Rongides on kõige rohkem inimesi just Tallinna ümbruses, seetõttu tihendame praegu ka eelkõige Tallinna linnalähiliikluse sõiduplaane kõikidel suundadel. Päris tavapärast sõiduplaani ei saa veel kahjuks kasutusele võtta, kuna sõitjaid on endiselt u 75% vähem ja selleks meil vahendeid ei jätku,“ ütles Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.