Ööpäevaga lisandus kaks positiivset koroonatesti

6. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 67 inimest, neist neli on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 257 inimest, lõpetatud 264 haigusjuhtumit. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 55 inimese elu.

Eestis on kokku tehtud 58 955 esmast testi, nendest 1713 ehk 2,9 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata Terviseameti koroonakaardilt .

Eriolukorraga seonduv teave

Kaubanduskeskustes asuvates toitlustusasutustes, kus seni toimus üksnes toidu kaasamüük, võib alates 11. maist toitu pakkuda ka kohapeal tarbimiseks. Toitlustusasutustes tuleb järgida 2+2 reeglit ja paigutada söögilauad nii, et oleks tagatud laudade vahemaa 2 meetrit ning lauas saab istuda maksimaalselt kaks inimest (v.a pered). Soovitatav on, et toitlustusasutustes oleks korraldatud teenindamine vaid lauas, et vähendada klientide kokkupuuteid erinevate teenindajate ja külastajatega.