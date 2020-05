Ööpäevaga lisandus seitse positiivset testi

7. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 61 inimest, neist neli on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 264 inimest, lõpetatud on 273 haigusjuhtumit. Eelmise ööpäeva jooksul suri Tartu ülikooli kliinikumis ravil viibinud 63-aastane naine. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 56 inimese elu.