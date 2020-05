Kersti Sarapuu: Eesti läheneb käesolevale kriisile teisiti kui kümme aastat tagasi

"Koroonaviiruse leviku tõttu kehtestatud eriolukord on lõpusirgel ja loodetavasti saame järgmise nädala lõpus sellele joone alla tõmmata. Tänu ühisele suurele pingutusele on pandeemia kontrolli all ja nakatunute arv väheneb. Juba mõnda aega on valitsus ja Riigikogu teinud tööd selle nimel, et eriolukorrast väljumine oleks võimalikult sujuv ja arvestaks tervishoiuga seotud aspekte, ütles Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kersti Sarapuu parlamendis peetud olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul.