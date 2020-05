Tarbijahinnaindeksit mõjutas aprillis enim transport

Eelmise aasta aprilliga võrreldes mõjutas tarbijahinnaindeksit enim transport. Ligi kaks kolmandikku sellest andis mootorikütuse odavnemine. Bensiin oli 12,4% ja diislikütus 8,8% odavam. Kodudesse jõudnud elekter oli 15,1% ja soojusenergia 3,4% mullusest odavam. Suurem mõju indeksi muutusele oli veel toidu ja mittealkohoolsete jookide kallinemisel. Põhiosa sellest andis puuvilja 21,3% ning liha ja lihatoodete 8,4% hinnatõus. Lisaks nimetatutele on toidukaupadest sama ajaga enam kallinenud veel krõpsud (12%) ning odavnenud kartul (28%), värske kala (19%) ja värske köögivili (18%).

Statistikaameti juhtivanalüütiku Viktoria Trasanovi sõnul tehti aprillis seoses kogu kuu kehtinud eriolukorraga tarbijahinnaindeksi tootmise protsessis mõningaid muudatusi. „Palju hindu võtsime kaupluste külastamise asemel nende e-poodidest ning seda eriti ajutiselt suletud müügikohtade puhul. Suletud olid spordisaalid, mängutoad ning kultuuriasutused, kus kasutasime eelmise perioodi hindu. Praktiliselt katkes lennuliiklus ning ei toimunud puhkusereise, mistõttu on neis alagruppides hinnaarengud ennustamatud. Kuumuutuse saamiseks arvutasime välja tarbijahinnaindeksi muutuse, kasutades tegelikult müügil olnud kaupade ja teenuste indekseid ning rakendasime seda lennu- ja puhkusereisidele. Veel tasub silmas pidada, et hariduse ja lasteasutuste indeksi langus aprillis on tingitud kohalike omavalitsuste otsusest jätta eriolukorras võtmata lasteaia kohatasu,“ selgitas Trasanov.