Uunikumid jäävad Paides nägemata

Tänaseks päevaks on selge, et sõit jääb ära. Loe lähemalt Automoto foorumist.

2015. aastal said järvakad suursõidust osa. 2000. aastast vanasõidukite suursõite korraldanud Tõnu Piibur ütles toona maakonnalehele, et kirjas oli 173 mitmes vanuses masinat. «Need on kirja pandud sedaviisi, et kõik ei pruugi kõiki etappe täies mahus kaasa sõita,» lausus ta. «Inimesi on ettevõtmisega hõivatud üle kolmesaja.»