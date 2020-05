Veelgi enam eraisikuid saavad toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

KIKi juhataja Andrus Treier sõnab, et oleme kaks aastat KIKis vastu võtnud eraisikute taotlusi, kuid paraku pidanud ära ütlema paljudele, kellele toetuse tingimused ei laienenud. „Mul on hea meel, et nüüd saavad riigi toel endale puhta joogivee ja nõuetekohase reoveekäitluse ka väiksemate asulate elanikud. Vooru eelarve on 17 miljonit eurot, millest tänaseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.

„Soovitan kõikidel taotlejatel põhjalikult tutvuda toetuse andmise tingimustega ning veenduda, et taotluses on kõik vajaminev kirjas. Samuti, et taotlusega oleks kaasas kõik lisad – nii teeme KIKis võimalikult kiiresti positiivse otsuse ning siis ongi võimalik kinnistusiseste kaevetöödega alustada,“ selgitab KIKi projektikoordinaator Kadri Haamer. „Taotlusi võtame vastu kuni vooru eelarve täitumiseni. Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, st kaevetööde tähtaeg ei tohi olla hiljem kui 31. august 2023. Seega on kõige hilisem aeg taotlust esitada (eeldusel, et vooru eelarve pole varem täitunud) jaanuar 2023,“ sõnab Haamer. „Niisiis on piisavalt aega, et oma plaane seada ning kuna vooru eelarve ka suurenes, siis saame soovijate taotlusi vastu võtta just neile sobival ajaperioodil,“ lisab ta.