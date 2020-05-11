Vabad töökohad: mine hooldajaks või karjakuks

Töötukassa Järvamaa osakond vahendab enam kui 50 töökuulutust. Vajaka on nii hooldajaid kui pedagooge, aga ka karjakuid.
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja – Järva vald, Aravete alevik
Ehitustööline – Türi vald
Haaveldaja-metallitööline – Paide linn
Haljastustööline – Paide linn
Hooldaja – Järva vald, Koeru alevik
Hooldaja – Türi vald, Käru alevik
Hooldaja – Paide linn
Hooldustehnik – Paide linn
Kangastaja – Türi vald, Oisu alevik
Karjak – Türi vald
Karjak-traktorist – Järva vald, Karinu küla
Kassapidaja-müüja – Türi linn
Kassapidaja-müüja – Paide linn
Keevitaja-koostaja – Paide linn
Keevitusroboti operaator – Paide linn, Mündi küla
Klassiõpetaja – Järva vald, Aravete alevik
Klienditeenindaja – Järva vald, Imavere küla
Kokk-klienditeenindaja – Paide linn, Mäeküla
Koristaja tootmisesse – Järva vald, Imavere küla
Kosmeetik – Paide linn
Lasteaiaõpetaja – Paide linn
Lasteaiaõpetaja abi – Paide linn
Lely lüpsirobotite mehaanik robotlaudas – Järva vald, Mägise küla
Linnasekretär – Paide linn
Logopeed/eripedagoog – Paide linn
Lüpsja – Järva vald, Karinu küla
Lüpsja-farmitööline – Järva vald, Mägise küla
Masinõmbleja – Türi vald, Türi linn
Matemaatikaõpetaja – Järva vald, Aravete alevik
Mehhanisaator – Türi vald, Kirna küla
Meierei ja kitsekasvatuse töötaja – Järva vald, Kareda küla
Muusikaõpetaja – Järva vald, Aravete alevik
Mööblitisler – Paide linn
Müüja-klienditeenindaja – Järva vald, Imavere küla
Noorkarjatalitaja, loomatalitaja – Türi vald, Lõõla küla
Pakkija – Järva vald, Imavere küla
Palgitõstukijuht – Järva vald, Imavere küla
Plekksepp – Paide linn
Prakeerija – Järva vald, Imavere küla
Puhastusteenindaja – Järva vald, Imavere küla
Puidutööline – Järva vald, Jalalõpe küla
Puiduviimistleja-värvija – Paide linn
Rahvusvaheliste vedude autojuht – Paide linn
Saeraami operaatori abiline – Türi linn
Tegevusjuhendaja – Järva vald, Koeru alevik
Telemarketingi konsultant – Türi linn
Tootmislogistik – Paide linn, Mündi küla
Traktorist-mehaanik – Türi vald, Väljataguse küla
Treilerijuht – Türi vald, Türi-Alliku küla
Trükkplaadi valmistaja – Paide linn, Paide linn
Vasikatalitaja – Türi vald, Lõõla küla
Vene keele õpetaja – Paide linn, Roosna-Alliku alevik
Värvija – Järva vald, Koigi küla