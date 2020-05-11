E, 11.05.2020
Toetame jätkuvalt ürituste korraldamist Paide keskväljakul, kui nende kattevarjus ei rakendata põhjendamatuid omandi- ja ettevõtluspiiranguid ega toimu võimu kuritarvitamist ja ebaeetilist käitumist, ükskõik millise ühiskonnagrupi poolt vaadates. Majaomanike ja ettevõtjate pöördumise kõneisik Andry Krass

Vabad töökohad: mine hooldajaks või karjakuks

Töötukassa

FOTO: Sille Annuk

Töötukassa Järvamaa osakond vahendab enam kui 50 töökuulutust. Vajaka on nii hooldajaid kui pedagooge, aga ka karjakuid.

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja – Järva vald, Aravete alevik

Ehitustööline – Türi vald

Haaveldaja-metallitööline – Paide linn

Haljastustööline – Paide linn

Hooldaja – Järva vald, Koeru alevik

Hooldaja – Türi vald, Käru alevik

Hooldaja – Paide linn

Hooldustehnik – Paide linn

Kangastaja – Türi vald, Oisu alevik

Karjak – Türi vald

Karjak-traktorist – Järva vald, Karinu küla

Kassapidaja-müüja – Türi linn

Kassapidaja-müüja – Paide linn

Keevitaja-koostaja – Paide linn

Keevitusroboti operaator – Paide linn, Mündi küla

Klassiõpetaja – Järva vald, Aravete alevik

Klienditeenindaja – Järva vald, Imavere küla

Kokk-klienditeenindaja – Paide linn, Mäeküla

Koristaja tootmisesse – Järva vald, Imavere küla

Kosmeetik – Paide linn

Lasteaiaõpetaja – Paide linn

Lasteaiaõpetaja abi – Paide linn

Lely lüpsirobotite mehaanik robotlaudas – Järva vald, Mägise küla

Linnasekretär – Paide linn

Logopeed/eripedagoog – Paide linn

Lüpsja – Järva vald, Karinu küla

Lüpsja-farmitööline – Järva vald, Mägise küla

Masinõmbleja – Türi vald, Türi linn

Matemaatikaõpetaja – Järva vald, Aravete alevik

Mehhanisaator – Türi vald, Kirna küla

Meierei ja kitsekasvatuse töötaja – Järva vald, Kareda küla

Muusikaõpetaja – Järva vald, Aravete alevik

Mööblitisler – Paide linn

Müüja-klienditeenindaja – Järva vald, Imavere küla

Noorkarjatalitaja, loomatalitaja – Türi vald, Lõõla küla

Pakkija – Järva vald, Imavere küla

Palgitõstukijuht – Järva vald, Imavere küla

Plekksepp – Paide linn

Prakeerija – Järva vald, Imavere küla

Puhastusteenindaja – Järva vald, Imavere küla

Puidutööline – Järva vald, Jalalõpe küla

Puiduviimistleja-värvija – Paide linn

Rahvusvaheliste vedude autojuht – Paide linn

Saeraami operaatori abiline – Türi linn

Tegevusjuhendaja – Järva vald, Koeru alevik

Telemarketingi konsultant – Türi linn

Tootmislogistik – Paide linn, Mündi küla

Traktorist-mehaanik – Türi vald, Väljataguse küla

Treilerijuht – Türi vald, Türi-Alliku küla

Trükkplaadi valmistaja – Paide linn, Paide linn

Vasikatalitaja – Türi vald, Lõõla küla

Vene keele õpetaja – Paide linn, Roosna-Alliku alevik

Värvija – Järva vald, Koigi küla

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat

Viimased uudised

Praegu oluline

Viimased uudised

Tagasi üles