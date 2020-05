Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Lusikatäis värsket kärjemett restoranist tellitavate pannkookide peale või ampsuks kohvi kõrvale, kuidas kellelegi mekib. Mis aga peamine – mesi pole pärit piiri tagant ega ole segatud pooleks suhkrusiirupiga, vaid on täiesti oma hoovi toodang. Meevarude eest hoolitsevad Tikupoisi tagahoovis mõnesaja meetri kaugusel seisvate mesitarudes pea 120 000 tiivulist hooajatöölist. Kaks taru on seal seisnud juba paar nädalat ja kui vähegi ilma on, starditakse tarudest lähiümbrusse korjeretkele. Tikupoisi kliendid saavad värsket mett süüa tõenäoliselt juba kuu lõpul.