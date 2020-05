Eriolukord pole rekordilist metsaistutust takistanud

„Metsaistutushooaeg on riigimetsas üks pingelisemaid perioode, sest kahe kuu vältel on vaja istutada iga päev hinnanguliselt 180 jalgpalliväljaku suurune ala. RMK taimlates kasvatatud taimed transporditakse üle Eesti eritehnikaga metsa, kus pannakse uus metsapõlv kasvama,“ ütles RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Väädi sõnul oli eriolukorra alguses mure, kas istutustööde ahelas võib tekkida seisakuid, kuid täiendavad ettevaatusabinõud istutamisel, taimede veol ja tööobjektide hajutamisel on meid tagasilöökidest säästnud. „Saime töödega varem alustada ja siiani on ilm olnud metsaistutuseks soodne. Istutusperiood on sujunud isegi paremini kui varasematel aastatel,“ lisas Väät.

Kolm animatsiooni jutustavad loo sellest, et noores kasvavas metsas on iga puu kliimakangelane, sest puu seob atmosfäärist süsiniku pikaks ajaks, leevendades nõnda kliimamuutusi. Kasutades puitu kestvustoodetes, pikeneb veelgi aeg, mil süsinik on lukustunud. Liigirikkas riigimetsas on üle 20 000 liigi, kes vajavad eri vanuses metsa. Targalt metsa majandades ja looduskaitsesse panustades aitame kaasa kliimamuutuste leevendamisele.