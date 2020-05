Eestis levinud koroonaviirusel on vähemalt kaheksa mutatsiooni

Edasised analüüsid peavad näitama, mitmel juhul on viirus Eestisse sisse toodud ja kui palju on see levinud kohapeal. Mutatsioonide mustri alusel võib Eesti viirusetüvesid siiski jagada kahte rühma. „Kas need rühmad langevad kokku Saaremaa ja Võru puhanguga, peab selgitama samuti edasine analüüs koos epidemioloogiliste ja kliiniliste andmetega,“ sõnas Tartu Ülikooli meditsiinilise viroloogia vanemteadur Radko Avi.