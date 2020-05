Paide linnasüdant näeb parimate arhitektuursete lahenduste näitusel

Näitusel ""Hea avalik ruum 2019" arhitektuurivõistlused" tutvustab auhinnatud töid, mida esitati möödunud aastal arhitektuurivõistlustele eesmärgiga leida neljale Eesti linnasüdamele uus, tänapäevane ja esindusliku avaliku ruumi lahendus. Tegemist on "Hea avaliku ruumi" jätkuprogrammi arhitektuurivõistlustega, mille käigus uuendatakse Paide, Lihula, Tapa ja Võsu linnakeskust.

Arhitektuurivõistluse korraldas Eesti Arhitektide Liit ja see on jätkuks Eesti Vabariik 100 arhitektuuriprogrammile, kus uued keskväljakud said võistlustööde tulemusel Tõrva, Põlva, Rapla, Valga, Võru, Kuressaare, Elva ja Rakvere.