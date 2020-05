Orienteerujad said valmis püsirajaga

MOBO ehk mobiiliorienteerumine teeb võimalikuks läbida orienteerumise püsiradu kaasaegselt, asendades traditsioonilised abivahendid uute, tänapäevaste (nuti)seadmetega. Kolm ühes mobiiltelefon asendab kaarti, kompassi ja märkeseadet. Kogu info mobiiliorienteerumise ja selle kasutamise kohta on kättesaadav MOBO kodulehelt mobo.osport.ee.

Püsirajal on 15 kontrollpunkti. Nende läbimise järjekorra ja aja saab igaüks ise valida. Kõikide punktide läbimisel on raja pikkus 4-5 km. Igal kontrollpunktil on tunnusnumber, QR kood ja tunnustäht. Raja läbimisel fikseeri punkti tunnustäht või MOBO rakendust kasutades pildista QR kood ning saada selle kohta teave koos kõigi osalejate nimedega e-posti teel tyrispordiklubi@gmail.com, facebookis Türi spordiklubide liidule või helista telefoninumbril 58201464. Kõik tagasiside saatjad saavad liikumisürituse “Liigume koos” osaluskaardile märgise ja sarja lõppedes loositakse osalejate vahel välja auhindu.