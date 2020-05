Puidusektorit räsib nii koroonakriis kui ürask

Männipalkide keskmine tihumeetri hind on langenud kvartali jooksul ligi euro ning kuusepalkidel 1-3 eurot. Kasepaku ja kasepalgi hind on seevastu kvartali jooksul tõusnud viis eurot.

Paberipuidu hindades olulisi muudatusi vaadeldaval ajavahemikul toimunud ei ole. Küttepuidu keskmine hind on kvartaliga umbes kaks eurot tihumeetri kohta langenud.

Märtsis saabunud koroonakriis, aga ka Rootsi ja Norra krooni ebasoodne kurss on oma jälje jätnud puittoodete eksportijatele, üle-Euroopalisele turule avaldab mõju ka ulatuslik kuuse-kooreüraski rüüste mitmetes Euroopa riikides Tšehhist ja Saksamaast Rootsini.

Näiteks Nordic Fiberboardi Püssi tehases on lõpetatud tellimuste vähenemise tõttu puitkiudplaatide tootmine ning allesjäänud tellimused on plaanis täita Pärnu tehases, pessimistlikke noote tarnete peatamise või edasilükkamise tõttu on tunda nii Toftani, Barruse kui ka Nordwoodi saeveskite kommentaarides.