PRIA avab taas teenindusbürood

2. mail algas PRIAs otsetoetuste, üleminekutoetuste ning maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiste toetuste taotluste vastuvõtt. See on kõige suurema taotlejate arvuga toetus, mida PRIA välja maksab. Selleks, et saaksime aidata võimalikult paljusid kliente, on meie teenindusbürood avatud kõigil tööpäevadel kell 9-10. Selleks, et oleks võimalik järgida kõiki viiruse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid, teenindame ainult eelnevalt aja broneerinud kliente. Aja saate broneerida kas kodulehe kaudu või helistades teenindusbüroodesse. PRIA Järvamaa esindus asub Paide linnas Pärnu tn 58 majas.