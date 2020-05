Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Järvamaal on 10. mai seisuga 177 ettevõtet, kelle töötajatele on töötukassa määranud töötasuhüvitist. Sellest saab abi 1229 inimest, kellele makstakse brutotasuna välja üle 1,1 miljoni euro. Tööandjad ütlevad, et hüvitisest on abi, kuid ebakindlust tuleviku suhtes see ei vähenda.

* Kolmes Järvamaa omavalitsuses on käsil lisaeelarve koostamine, sest kriisi tõttu on kadunud sadu tuhandeid eurosid maksutulu. Kõige suurem miinus on Paide linnal. Omavalitsuste üks peamisi sissetulekuallikaid on füüsilise isiku tulumaks. Paide linn oli plaaninud, et seda laekub tänavu linnakassase 8,6 protsenti rohkem kui 2019. aastal. Paide linnapea Priit Värk ütles, et lisaeelarve on koostatud nii, et füüsilise isiku tulumaksu laekub sama palju kui möödunud aastal. See tähendab linnaeelarvele 780 000 euro suurust auku.