Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Esmaspäevast on Järvamaa koolide uksed enamjaolt jälle valla, kuid sealt sisse pääsevad üksikud õpilased ja õpetajad. Suurem osa jätkab suvevahe­ajani kaugõpet ja on täiesti võimalik, et mõni õpilane ei tõstagi sel aastal enam jalga üle oma koolimaja läve.

* Kui maailm poleks aasta alguses midagi kuulnud koroonaviirusest, läinuks kõik teisiti. Eile ärganuks Türi aianduse ja mesinduse seltsi juhatuse esimees Pille Marrandi väga vara hommikul ja seadnuks sammud lillelaaada kauplemisplatsile. Õigupoolest poleks ta ööl vastu neljapäeva eriti sõba silmale saanudki, sest ikka on nii, et suurürituse korraldajal on veel viimasel hetkelgi midagi selgitada, parandada või lahendada.

* Paide bussijaama omaniku IBG Ehituse juht Feliks Tamberg ütles, et aeg-ajalt tuleb ikka värskendusremonti teha, sest eks bussijaama ootesaal on olnud aastaid sama ilmega ja väsinud. «Koroonaaeg, kus liigub vähem busse ja ka inimesi, oli paras hetk juba varem plaani võetud tööd ära teha,» lausus ta. «Peame vaatama ka tulevikku, et kui piirangud lõppevad, oleksid meie rentnikud säilitanud jätkusuutlikkuse ja võimelised edasi tegutsema.»

* See päev pidi esmalt koitma veebruaris, seejärel oli juttu järgmisest kuust, kuid avamisajaks seatud märtsi keskpaigas algas riigis koroonapandeemia tõttu eriolukord ning nii oli ka Paide keskväljaku ääres toidukoha avamisel ajutiselt kriips peal. Toitlustusettevõtja Kaido Lepik ei jätnud jonni, vaid kasutas eriolukorra vaikelu selleks, et lõpetada ruumide ülesvuntsimisel pooleli jäänud töid. «Võtsime rahulikumalt ja tekitasime endale isegi tööd juurde,» lausus ta. «Näiteks võtsime ette sisehoovi terrassi lammutuse ja uue ehituse. Esialgu plaanisime teha seda alles järgmisel aastal.»

* Märtsi alguses, mil eriolukorra tõttu ka muuseumide uksed külastajatele lukku keerati, oli Imaveres asuva Eesti piimandusmuuseumi juhatuse liige Anneli Simmussaar veel üsna seda meelt, et 1. juunil muuseumi õuel piimapäev siiski tuleb. Parasjagu oligi tal käsil projektitaotluste kirjutamine. Kaks kuud hiljem pole Siimussaar meelt muutnud ja piimapäeva ettevalmistused käivad täistuuridel. Tõsi, eriolukord Eestis saab 18. maiga läbi, ent esimesele juunipäevale plaanitud piimapäeva ajal kehtivad endiselt piirangud, mille tõttu rahvarohkeid üritusi korraldada pole lubatud.

* Keerulised ajad nõuavad teistmoodi lähenemist ja nii oli mitu Järvamaa turismiettevõtet eriolukorra alates valmis osutama kontaktivabu teenuseid, hoolides nii inimeste tervisest. Omaette olemise puhkus kujuneb sel suvel siseturismis tõenäoliselt üheks märksõnaks.

* Pole just igapäevane, et gümnasist, kelle kevadine põhipingutus peaks olema riigieksamiteks ja kooli lõpetamiseks valmistumine, käib selle asemel relv käes riigipiiri valvamas.