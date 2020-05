Terviseamet: kriisi ajal omandatud harjumused peavad jääma

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo sõnul on koroonaviirusesse haigestumus Eestis hetkel küll madal, kuid ka eriolukorra tingimustes pole viiruse levik täielikult peatunud.

„Eriolukorra peamine mõte tervishoiu seisukohast oli hoida haigestumine tasemel, mis ei halva meie haiglate ja kiirabi tööd,“ ütles Merike Jürilo, kelle sõnul terviseameti seatud eesmärk ka täideti. „Samas peame mõistma, et ega koroonaviirus õiguskorrast suurt midagi ei tea ning jätkab võimalusel hoogsalt levimist. Seega peab haigena kodus püsimine, hea kätehügieen ja viisakas distantsi hoidmine teiste inimestega peab saama ühiskonnas tavapäraseks käitumisviisiks.“

Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.

COVID-19 on piisknakkushaigus, mida põhjustab aevastamisel ja köhimisel inimeselt inimesele ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu leviv SARS-CoV-2 viirus.

Jürilo sõnul jätkab terviseamet kindlasti vähemalt juuni alguseni koostööd terviseameti kriisistaabi meditsiinijuhtide doktor Arkadi Popovi ja kolonel-leitnant doktor Ahti Varblasega, samuti jätkub terviseameti tihe koostöö teadlastega. „Terviseamet hindab ja tänab nii vastutundikult käituvaid kodanikke kui meie koostööpartnereid, kes meid võitluses COVIDiga toetanud on,“ ütles Jürilo, kelle sõnul valmistub terviseamet hetkel sügiseks ja koroonaviiruse võimalikuks uueks laialdaseks levikuks. „Sügisel oleme viiruse hingeelu suhtes kindlasti nii Euroopas kui Eestis targemad kui olime selle aasta kevadel. Loodan siiralt, et inimeste kriisi ajal omandatud harjumused nakkusohutuse ja hügieeni osas on tulnud selleks, et jääda.“