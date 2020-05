MTA bürood on tänasest avatud, tuludeklaratsioone saab esitada juuni lõpuni

Inimesed, kellel on tuludeklaratsioon esitamata, ei pea kiirustama, sest paberil deklaratsioone võetakse vastu juuni lõpuni. Samuti on jätkuvalt avatud deklaratsioonide esitamise võimalus veebikeskkonnas e-MTA.

Teenindussaalide lettidele on paigutatud kaitsesirmid ning klientidel palutakse käsi desinfitseerida. Samuti desinfitseeritakse lõuna ajal kõikide büroode teeninduspinnad, mistõttu on bürood ajavahemikus kell 12-12.30 suletud. „MTA prioriteediks on oma klientide ja töötajate tervise hoidmine. Seega palume varuda kannatust, teenindusbüroodesse mitte kiirustada ja haigusnähtude ilmnemisel jääda koju,“ ütles MTA klienditeeninduse valdkonnajuht Heli Kullamaa.