TAI alkoholitarvitamise vähendamist toetava internetipõhise programmiga „Selge“ on liitunud üle 1500 kasutaja

Programm „Selge“ on suunatud kõigile, kes soovivad oma alkoholitarvitamise harjumust muuta – tarvitada alkoholi vähem või üldse lõpetada. Programm on anonüümne, tasuta ja selle leiab siit. Kasutada saab programmi nii eesti kui vene keeles.

Programmi töötas koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga välja Swiss Institute for Addiction and Health Research. See on erinevate nimede all edukalt kasutusel Hollandis, Kanadas, Saksamaal, Šveitsis ja Austrias. Programmi kohandas Eesti oludele Tervise Arengu Instituut. Programmi tõhususe hindamiseks Eesti oludes viis TAI 2019. aastal läbi programmi mõju-uuringu, mille tulemused kinnitasid, et programmi läbinud inimestel vähenesid tarvitatud alkoholikogused ja suurenes alkoholivabade päevade arv.