Kahe maikuus peetud peo osalised on terviseameti jälgimise all

„COVID-19 on nakkushaigus, mis levib eelkõige lähikontaktide kaudu. Kahtlemata ei õnnestu näiteks sünnipäeva tähistamisel lähikontakte vältida,“ ütles terviseameti põhja regionaalosakonna nõunik Mihkel Näks, kelle sõnul on terviseamet hetkel teadlik kahest maikuus peetud peost, millest võtsid osa ka koroonaviirusesse nakatunud. Mõlemal juhul viibis peol veel ligi paarkümmend inimest, kes hetkel on kontaktsetena jälgimise all.

Näksi sõnul tasub meeles pidada, et ka Võrumaa koroonapuhang sai alguse sünnipäeva tähistamisest. „Eriolukord on küll õiguslikus mõttes läbi saanud, kuid oht viirusesse nakatuda on endiselt alles. Arvestagem sellega.“

Eestis on kokku tehtud üle 70 tuhande esmase koroonaviiruse tuvastamise testi, nendest 1 784 ehk 2,5 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Viirus on nõudnud 64 inimese elu. Terviseamet tuletab meelde, et hoolimata eriolukorra lõppemisest tuleb haigust COVID-19 põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku vältimiseks endiselt nii hoolikalt käsi pesta, haigena koju jääda kui kaaskodanikele piisavalt hingamisruumi jätta.

Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui 2 meetrit.