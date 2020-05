Kohtutäiturid ja pankrotihaldurid alustavad büroode avamisega

Koda soovib meelde tuletada, et praeguses olukorras on veelgi olulisem vaadata üle enda finantskäitumine ning olla tark laenaja. Tarbimislaenude võtmisel peab olema selge veendumus, et suudetakse laenu teenindada ka juhtumil, kui inimene kaotab töö.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees Mati Kadaku sõnade kohaselt on vaja rakendada kõiki meetmeid, et anda oma panus pandeemia leviku tõkestamisele, kuid samas tuleb pingutada selle nimel, et inimesed ei jääks teenindamata ning küsimused ei jääks vastusteta. „Väga oluline on just praegusel ajal vaadata üle enda finantskäitumine, et ei võetakse endale kohustusi, mida teenindada ei suudeta. Kui olete siiski juba sattunud raskustesse, siis kindlasti kontakteeruge oma kohtutäituriga telefoni või e-posti teel, et oleks võimalik saada teavet enda võlgnevuste kohta ning ühiselt kohtutäituriga tegelda probleemi lahendamisega“, lisas Kadak.