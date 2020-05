Jahimees, aitäh panustamast linnukahjude vähendamisse

Haneliste arvukus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning on senini kasvutrendis. See on põllumeestele valmistanud palju muret, kuna kevadrändel Eestis peatuvad haned kasutavad oma toidulauaks teraviljapõlde ja rohumaid, kust peab tulema nii inimeste toit kui ka sööt loomadele. Linnuparv koosneb tavaliselt kuni kümnetest tuhandetest isenditest, kes põhjustavad ulatuslikke kahjustusi.

„.Hanede põldudelt eemale peletamiseks on vaja inimesi, kes pidevalt ja vastutustundlikult haneliste rände ajal põldudel heidutust teeksid. Samas on kevad kiire periood, kus kõik põllumehed nagunii peavad mitmekordse koormusega põllutöödega tegelema,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu liige ja teraviljatoimkonna esimees Olav Kreen. „Tänavu kevadel on jahimeeste abiga suudetud suurendada heidutusega tegelevate inimeste arvu ja seeläbi suurendada inimeste vahetut kohalolekut põldudel, mis on ehk kõige efektiivsem peletusmeede,“ lisas Kreen.

„Selline koostöö jahimeestega on olnud põllumeestele suureks abiks ja mitte ainult aidanud kaitsta saaki, vaid on samm ökoloogilise tasakaalu poole, suunates linde nende loomupärastele looduslikele toitumisaladele,“ ütles koja teraviljatoimkonna juht.

Haneliste arvukus on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning on senini kasvutrendis. See on põllumeestele valmistanud palju muret, kuna kevadrändel Eestis peatuvad haned kasutavad oma toidulauaks teraviljapõlde ja rohumaid, kust peab tulema nii inimeste toit kui ka sööt loomadele.